Maradona dejaría Dorados para volver a dirigir en Argentina

Para que la opción de que Maradona se quede a dirigir en su país natal y no vuelva a México sea viable, es necesario que Ariel Horan , deje primero el cuadro de Independiente , para que así sea Beccacece quien lo sustituya y a su vez el diez tome el banquillo del cuadro Verde Amarelo .

"Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. ¿Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego? Siempre es saludable para el club", aseguró José Lemme, presidente del Defe a Radio Nacional.