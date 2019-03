Hermano del ‘Kun’ Agüero es detenido por ‘entregar’ a una joven para que fuera abusada

Cerca de las cuatro de la mañana, ella escuchó a Alexander salir de la habitación, momentos después se abrió la puerta y un hombre intentó tener relaciones sexuales con ella; sin embargo, se dio cuenta que no se trataba del mismo sujeto, ya que Del Castillo apenas tiene 21 años, mientras que quien ingresó de forma furtiva al cuarto era Héctor Aguilera de 33 años.

Alexander Gastón del Castillo y Héctor Aguilera fueron detenidos este domingo y será durante el transcurso del lunes cuando rindan sus primeras declaraciones. El hermano del ‘Kun’ también es futbolista, aunque su carrera no ha logrado despegar tras no afianzarse en Independiente, Cádiz, Arsenal de Sarandí, siendo Newell’s Old Boys su último equipo, donde nunca debutó en Primera División y se le terminó el contrato desde diciembre del 2018.