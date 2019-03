‘Chino’ Romero llevó sus problemas de peso del América al Independiente: “No como chocolates”

“Estoy a disgusto de lo que se dice. Sé que estoy falto de ritmo, pero hay comentarios que la pifian y van con maldad. Es mentira que como chocolates todas las noches o que no me baja la camiseta. Nunca me pidieron que bajara de peso. Me ven más lento de que normal porque no entreno bien hace un mes”, indicó Romero a Radio La Red de Argentina.