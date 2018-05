Antonio Mohamed es una opción para el próximo ciclo mundialista de Honduras

Antonio Mohamed, nunca ha dirigido una Selección, pero su primera posibilidad podría llegar con el combinado catracho y es que los centroamericanos se encuentran analizando la posibilidad de que el ‘Turco’ se encargue del siguiente ciclo mundialista.

“Es un gran técnico como muchos de los currículums que tenemos, no te puedo decir nada malo de él, sería una gran opción, pero hasta después del Mundial”, declaró al diario Diez de Honduras, Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth.



Así mismo, Salomón dejó en claro que no ha existido contacto con Mohamed. “No sé de dónde sale eso; no he tenido contacto con nadie de Antonio Mohamed y aparte ha de tener miles de opciones equipos en México”, finalizó el dirigente.

Mohamed se desvinculó recientemente del Monterrey, luego de que no superara los cuartos de final ante Xolos.