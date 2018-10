Antione Griezmann afirmó que por culpa de Carlos Vela “le gusta la NBA”

Es bien sabido que el francés Antoine Griezmann, gran figura del Atlético de Madrid, sostiene una muy buena amistad con Carlos Vela desde que ambos coincidieron en la Real Sociedad, tanto así que el reciente campeón del mundo con su selección admitió que el jugador mexicano es una de las personas que más lo han marcado durante su trayectoria futbolística.

“(Me han marcado) Carlos Bueno, que fue el primer uruguayo en mi vida, con la Real Sociedad. Luego Carlos Vela que es un gran amigo, que juega ahora en la MLS… Al final nos hemos hecho muy amigos. Me gusta la NBA por su culpa. Porque venía al vestuario y hablaba con otro compañero sobre los partidos de la noche anterior y claro, yo quería tener conversación con él y no entendía nada. Entonces empecé a mirar en YouTube, a buscar los equipos y de ahí me enamore de Rose. Por su culpa vamos a decir que he entrado en la NBA”, admitió Griezmann en una entrevista con el canal ESPN.

A Griezmann le ha llegado a gustar tanto este deporte que señaló que prefiere observar un partido de basquetbol antes que uno de fútbol y, por si fuera poco, contó que tiene una pequeña cancha para entrenar su habilidad de cara al aro.

“Tengo una canchita. Entonces de vez en cuando hago tiros, me entran o no pero estoy ahí. Como es algo que me gusta mucho quiero saber jugarlo. Como el fútbol me gustaba, (estaba) todo el día con un balón en los pies. Pues el basquetbol, no todos los días, pero cuando estoy físicamente bien, tiro a canasta”, dijo el francés.