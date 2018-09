Los debuts del Tri ante Uruguay

Debutar jóvenes no es una de las características de Ricardo Ferretti y en su regreso al banquillo de la Selección de México , consumó cuatro debuts de futbolistas aztecas que no habían portado la casaca con la selección mayo r, incluso, uno de ellos nunca había sido seleccionado.

De estos futbolistas, Jesús Angulo, fue el único que nunca había portado una playera tricolor y se estrenó en su primer llamado y su caso es único puesto que comenzó en el once inicial y completó los 90 minutos.

Por otro lado, Roberto Alvarado , fue de lo más destacado para el Tri y participó toda la segunda mitad. En su caso, el jugador de Cruz Azul contaba con un historial de cinco cotejos vistiendo la playera de la selección en categorías inferiores con la Sub 21.

Víctor Guzmán entró de cambio al minuto 60, completó sus primeros 30 minutos con el Tri mayor y realizó una jugada de chilena que estuvo cerca de concluir en gol. En su caso particular, el jugador de Pachuca había sido llamado con selecciones inferiores en 18 partidos tras ver acción en Juegos Olímpicos, Sub 21 y Sub 23.