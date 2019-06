¡Una ola de amistosos! Selecciones de todo el mundo ocuparán la Fecha FIFA desde este miércoles

Con casi todas las ligas de América finalizadas, los equipos nacionales se preparan de cara a Copa América y Copa Oro enfrentándose entre sí, pero no solo los conjuntos de este lado del continente han aprovechado la Fecha FIFA de junio, sino equipos de todas las confederaciones, incluyendo algunas europeas que ya se encuentran en eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020.

Este miércoles, habrá 6 duelos amistosos que incluyen al invitiado a la competencia de conmebol, Japón, que se enfrentará a Trinidad y Tobago, además, se jugarán los siguiente partidos: Paraguay vs. Honduras, Brasil vs. Qatar y Perú vs. Costa Rica. Además, el México vs. Venezuela y el Estados Unidos vs. Jamaica se podrán disfrutar a través de la señal de Univision Deportes. El jueves la actividad continúa con el Chile vs Haití.

El viernes, los equipos africanos y asiáticos son los que acaparan la mayoría de los partidos amistosos, con los Corea del sur vs Australia, China vs. Filipinas, Túnez vs. Irak, Costa de Marfil vs. Comoras, Kenia vs. Madagascar, Eslovaquia vs Jordania, Uruguay vs. Panamá y Argentina vs. Nicaragua. El sábado figura solo el Nigeria vs. Zimbabue.