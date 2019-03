'Toto' Berizzo fue autocrítico: "lo que hicimos mal significó los goles en contra"

Ante esta situación el Toto reconoció que es necesario "fortalecer nuestra cabeza para no equivocarnos y que los inicios de partidos no nos condenen en el resultado".

"Todo lo que hicimos mal en la primera parte significó goles en contra, a los cinco minutos no puedes cometer dos errores propios, es un aprendizaje que debemos aprender. El primero, segundo y cuarto gol no debieron existir, esos errores no hay que cometerlos", resaltó.