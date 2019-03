'Rivalidad' en caliente: Raúl Jiménez habló sobre el 'Chicharito' Hernández

El delantero llega en un gran momento, convertido en el referente de gol de los Lobos y haciendo sonar su nombre con frecuencia en la liga inglesa. Tal situación, no le garantiza la titularidad en la selección mexicana.

“Es algo por lo que he venido peleando, estoy en un buen momento, pero la competencia se tiene que ver ahí dentro del campo, no porque estoy en un buen momento en mi equipo voy a venir a ser titular aquí. Simplemente tengo que seguir demostrándolo, si me toca ser titular, hacerlo de la mejor manera”, explicó.