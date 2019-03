Hasta Menotti le tunde a la selección de Argentina: “No sé lo que se pretendió hacer”

“La caída con Venezuela no es el problema. El problema es cómo se jugó y cómo se perdió. La verdad no sé lo que se pretendió hacer. En cambio, contra Marruecos, por lo menos desde el fondo con una línea de cuatro firme y bien parada, hubo un principio de orden que le permitió al equipo estar un poco más seguro. Claro que milagros no pueden esperarse”, indicó el ‘Flaco’ en entrevista al Diario Popular.