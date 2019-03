Exclusiva | La Volpe: “Habrá que hablar con el ‘Tecatito’ y ubicarlo”

Ricardo La Volpe, director técnico de Toluca, dio su opinión sobre la ausencia de Jesús Manuel Corona en la concentración de la Selección Mexicana en lo que fue una polémica con el técnico Gerardo Martino quien, anticipó, "podría haber consecuencias" respecto a lo que, consideró, fue una negativa del "Tecatito" para disputar esta Fecha FIFA con el Tri.

La Volpe, quien fue director técnico de la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006, habló en exclusiva en Fútbol en Serio sobre este y otros temas.

"Nunca tuve a un jugador que pidiera no ser convocado. Creo que lo máximo para un jugador es representar a su Selección. Yo lo viví. No entiendo que un jugador no quiera ir a su Selección.

Martino tendrá que viajar. Bilardo viajaba hacia donde estaban sus jugadores importantes, hablaba, los llevaba a la cancha y, mano a mano con su jugador, le decía qué es lo que quería, decían que estaba loco. Me sorprendió lo de Corona, o está mal con sus amigos, o está mal orientado, pero si Martino lo cree un jugador importante, tendrá que hacer algo. El mundo busca ese tipo de jugadores. Para mí es un jugador importante, que es diferente de ser indispensable, habrá que hablar con él y ubicarlo", aseveró.



También, por su paso en el Tri, La Volpe defendió su proceso y recordó que el mercado del futbolista mexicano en Europa se abrió justo después de su gestión.

"Bien dicen que cuando yo no logré más que los demás, hay que recordar que yo fui cabeza de serie, cuando mis detractores me dicen que pasé gateando en Grupos, digo que en 2006, se fueron todos los jugadores al futbol de Europa. Ahí se abrió el mercado. Para crecer, tenemos que llegar a la vitrina del mundo y pasar de ese famoso quinto partido, para que se note el crecimiento del futbol mexicano".

El sistema de la Selección Mexicana con La Volpe

A juicio de Ricardo La Volpe, a Juan Carlos Osorio le faltó trabajar más su media cancha, además de potencializar las capacidades de sus jugadores.



"A Osorio le faltó la conjunción para hacer un trabajo de media cancha. El segundo contención hace cobertura, se tiene que hacer una tracción futbolística para cuando ese contención llegue, trabajo colectivo. El problema con Osorio es que cambiaba el sistema de los jugadores. No hablé con Martino pero cuando uno convoca un jugador y está viendo a dónde brilla, aunque esté en el exterior, va a mirar con qué cuenta, la materia prima, y basándose en las características de los jugadores, va a aplicar el sistema".

Ricardo La Volpe no cambiará su filosofía

Respecto a la actualidad en el Deportivo Toluca, La Volpe afirmó que no cambiará su filosofía, a pesar de las críticas ya que, a su parecer, sus ideas le llevaron a alcanzar objetivos a lo largo de su carrera.

"Todas las líneas del Toluca tienen mucha experiencia, grandes jugadores, ahora hay que trabajar mucho en mi forma de pensar y de jugar. Mi filosofía la voy a mantener, mis objetivos los he logrado así".

"Hay veces en que en Atlas se jugó buen futbol, antes fue el Atlante, luego un Toluca. Si me preguntas de mi experiencia, fueron casi 4 años casi 5 años en donde se tenía una idea. En la Selección se mantuvo la misma idea. Cuando se dice que La Volpe no juega como antes, yo me río. No se puede venir hoy a Toluca a imponer de cómo se jugaba antes en Atlas. Todo lo que pasó en mis anteriores equipos es porque se tenía la materia prima. El jugar bonito viene después, primero voy a buscar los resultados, a mejores resultados mejor confianza para generar futbol".



Por último, dijo que respeta a la lista de posibles candidatos que puedan sumarse a futuro a la dirección técnica del Toluca como José Luis Real, el "Quesos" González o Miguel Almazán, y mandó un mensaje a Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, y sobre lo que debe trabajar el "Tata".

"Aquí está el 'Güero' Real, hay que respetar, tiene mucha experiencia. Hay gente de hueso colorado, que sienten la institución, esos son los futuros técnicos (Almazán, Cruzalta, González). Me gustaría, a futuro, que como vienen los crecimientos de los jugadores, también viniera el crecimiento de los técnicos.