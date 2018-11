Sánchez informó que un representante del jugador le pidió que no se abriera la segunda muestra de orina, que se tomó el mismo día. Esto último podría servir para apelar una posible suspensión, tema que por ahora quedó descartado.

Sánchez evitó hablar de una posible sanción contra Arroyo: “Prefiero no adelantarme, esperemos que se cumplan los procesos”, dijo el directivo en declaraciones que recoge el diario El Comercio de ese país.

No obstante, en el artículo 187 del reglamento de la comisión se establece una suspensión de dos años en estos casos y de ser reincidencia, la sanción será de por vida.

“Mis abogados y empresario se están encargando de todo. Ustedes (los periodistas) saben que yo estoy operado (de los meniscos en su rodilla derecha) y no puedo moverme. Primero me acusaron de no hacerme la prueba y luego esto”, manifestó el jugador antes de conocer la afirmación de la prueba, por parte de la FEF.