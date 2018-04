Alfio Basile, sin piedad con Gonzalo Higuaín: "Se cagó en la final"

Pocos momentos en el fútbol pueden crucificar a un jugador como un grave error en la final de un mundial. Gonzalo Higuaín puede dar fe de ello. El gol que erró ante Alemania, en la Copa del Mundo de Brasil, es un estigma del que no pudo desprenderse en estos cuatro años. Y tuvo que soportar el escarnio y la burla pública de los argentinos, que lo tomaron como blanco predilecto de los memes, entre otras cosas.

Aunque las críticas a Higuaín son moneda corriente en su país, igual sorprendieron las lapidarias declaraciones de Alfio Basile, exentrenador de la selección albiceleste. " El que quedó más marcado para la gente fue Gonzalo Higuaín. Y no lo quieren porque cuando se recuerda ese Mundial, el gol que erró en el arranque del partido fue para todos el que nos hizo perder el título", calentó motores el extécnico del América.



publicidad

Y remató: "La verdad es que es difícil explicar qué le pasó, porque de golpe se encontró con la pelota, sin marca y a 20 metros del arco, con todo el terreno para recorrer y elegir tranquilamente dónde colocar la pelota, pero se nubló y no hizo nada de eso, sino que la tiró a cualquier lado. La verdad, sinceramente, no queda bien que diga que se cagó. Pero eso fue lo que pasó". Al menos reconoció que no quedaba bien decirlo...

En el libro 'Generación Lío', que acaba de ser publicado en Argentina, el 'Coco', explicó su teoría escatológica: "Le pesó la responsabilidad de darse cuenta de que estaba a punto de hacer el gol que lo iba a llevar a él y a Argentina a la inmortalidad como campeón del mundo".

El delantero no fue el único que recibió los palos de Basile, sino que también la ligó Jorge Sampaoli. " En el ambiente de los entrenadores no lo conoce nadie. Es increíble cómo llegó a la selección argentina. Lo hizo solamente porque nos ganó a nosotros la Copa América con Chile. Recién ahí me enteré de quién era".

El 'Coco', un defensor de los códigos en el fútbol -o lo era hasta este libro- prendió el ventilador y salpicó a todos. Por ejemplo a Marcelo Bielsa: "Es el técnico más marketinero del mundo. Más que Guardiola y Mourinho juntos. Dirige equipos mediocres para no tener la obligación de salir campeón".