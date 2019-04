Alberto Cortez y el día que quiso comer en el barrio de Boca Juniors… ¡Era fan de San Lorenzo!

Frente al inmueble xeneize visitó un bar llamado ‘Carlitos’ al que acudió, junto a dos amigos, debido a las altas recomendaciones gastronómicas que tenía el lugar, en especial por sus astas italianas. Pero el recibimiento no fue muy cálido que digamos, ya que una señora de la tercera edad lo increpó de inmediato: “¿Eres de Boca?”.

Alberto estaba aturdido, tan sólo atinó a negarlo y la señora continuó: “¿No serás gallina (aficionado de River Plate), no? Porque si sos gallina no te doy de comer”. El cantautor reveló lo que sintió en ese momento: “La sensación de que aquella anciana descargaría su ira a golpes de sartenazos conmigo. Me apresuré a decir que simpatizaba desde niño con San Lorenzo de Almagro”.