AC Milan elige como mejor gol del año un tanto del ahora necaxista Matías Fernández

Un gol de Matías Fernández ganó como el mejor gol del año del AC Milan.

El tanto del chileno, que jugó el primer semestre del 2017 con el conjunto italiano y el segundo con el Necaxa mexicano, fue votado a través de las redes sociales del equipo rossonero.

Tuvo más votos que las anotaciones del colombiano Cristian Zapata y del español Jesús Fernández Suso.



Your votes are in! Chiuse le votazioni!Lapadula's back-heel + Mati's sublime lob past the keeper + the love of the Chilean Red and Black fans = The Best Goal from 2017! ⚽❤⚫

Congratulations Mati! 👏🏻🇨🇱 pic.twitter.com/VtzhdHvfPW

— AC Milan (@acmilan) 31 de diciembre de 2017