Ascenso de San Luis y descenso del Veracruz, los condicionantes de la Liga MX Femenil

Por otro lado, el equipo varonil de Veracruz sentenció su descenso por reglamento. Su situación aún no está definida ; podría darse o no, la oportunidad de que el dueño, Fidel Kuri, pague los 120 millones de pesos de multa para la permanencia. Esto condiciona que el equipo femenil se mantenga en la Liga MX . El cuadro dirigido por Rodolfo Vega fue duodécimo de la Tabla General, al registrar 17 puntos en el Clausura 2019.

También existe la posibilidad de que solo hayan 18 equipos en la Liga MX Femenil si Atlético no logra conformar a su equipo o, en caso contrario, si Veracruz no consigue su permanencia varonil. Aunque también podrían haber 17 equipos si los potosinos no conforman a su equipo y los Tiburones no se mantienen en Primera.