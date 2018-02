“Voy a ser el mejor ala cerrada de la NFL”, afirma jugador de los Cowboys

El ala cerrada reserva de los Dallas Cowboys, Rico Gathers, no ha jugado un solo juego de temporada regular en dos años como profesional, pero confía en que el tercero marcará su explosión en la liga.

El jugador de 24 años publicó un mensaje en Instagram durante el fin de semana en el que declara sus objetivos para la temporada 2018 y más allá.

"Los hechos son hechos. Es solo el comienzo. La verdad es que estoy listo para más. He estado preparado para más. El dilema de que no esté listo ha terminado. Recibí una prueba el año pasado y me sentí muy bien haciéndolo, ustedes nunca entenderán esa sensación. Fue como ver la escena más épica de una película antes de que la luz se apague en tu casa por horas y olvidas todo lo que habías visto”, escribió Gathers.



Rico Gathers espera convertirse en un TE estrella con los Dallas Cowboys. AP-NFL

“Miré esos dos juegos el otro día y me dije a mí mismo ‘voy a ser el próximo mejor ala cerrada en esta liga’ y lo creo con todo mi corazón. (Risas) todos sigan odiando mientras continúo brillando, amo a todos ustedes, me hacen mejor. Dios conoce mi corazón y eso es todo lo que cuenta para mí. #Blessed #HumbleandHungry #LemmeEat #IWantTheWholePieThisTime #NewSZNSameRZN #killeverything", añadió el jugador #80.

Esos dos juegos a los que se refirió Gathers fueron durante la pretemporada del año pasado en las que logró siete recepciones para 106 yardas y dos touchdowns, pareciendo el fantástico fenómeno atlético que le permitió ser reclutado en la NFL a pesar de no jugar fútbol americano en la universidad.



Sin embargo, Gathers sufrió una conmoción cerebral en un golpe casco a casco durante el campamento de entrenamiento y finalmente fue colocado en la reserva de lesionados, terminando su temporada con Dallas.

El ala cerrada pasó su temporada de novato en el escuadrón de prácticas de los Cowboys después de ser reclutado en la sexta ronda del Draft 2016.

Con 6 pies 6 pulgadas de estatura y 285 libras de peso, Gathers jugó básquetbol en la Universidad de Baylor antes de llegar directamente a la NFL. Su extraño y llamativo atletismo llevó a los Cowboys a usar una selección de draft en el tight end, a pesar de que Gathers no juega fútbol americano desde la secundaria.



Por un momento se pensó en 2016, cuando Dallas cortó a Gathers antes de la temporada, que un equipo pudiera llevarse al ala cerrada y ponerlo en la lista activa solo para meter al atleta anormal en competencia. Sin embargo, Gathers se ha mantenido en el equipo de reservas de Dallas.

Los Cowboys tendrán a Jason Witten en su 16ª temporada, pero Jason Garrett y compañía se pondrían muy felices si Gathers estuviera a la altura de las expectativas y se convierte en un arma real para Dallas en 2018.