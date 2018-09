Vontae Davis, de los Buffalo Bills, se retira al medio tiempo del partido ante Chargers

"En mi décima temporada en la NFL, he estado haciendo lo que mi cuerpo ha sido programado para hacer: prepararse para el día del juego. He soportado múltiples cirugías y he jugado muchas lesiones diferentes a lo largo de mi carrera y, en las últimas semanas, este ha sido el último desafío físico", expresó Davis. "Pero hoy en el campo, la realidad me golpeó rápido y duro: ya no debería estar allí afuera."