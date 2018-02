Víctor Cruz, del Super Bowl y la salsa a la semana de la moda en París

El receptor de origen boricua que fue campeón con los New York Giants en 2011, actualmente no tiene equipo y busca hacerse camino en una nueva faceta.

Víctor Cruz, exintegrante de los New York Giants con los que ganó el Super Bowl XLVI en 2012, anunció que participará en la Semana de la Moda de París, que se celebrara del 27 de febrero al 6 de marzo.

El receptor apodado 'el Salsero', por festejar sus anotaciones bailando salsa por sus raíces puertorriqueñas, ha dado un paso fuera de los emparrillados y ha saltado al mundo de la moda, primero como imagen de algunas marcas, y después con algunas colaboraciones en diseños de ropa.

"Soy una persona que no quiere hacer una sola cosa, o que digan: él sólo es un jugador de fútbol americano o un atleta. Quiero que me identifiquen como una persona que está interesada en muchas cosas, entre otras la moda y la filantropía", dijo Cruz en un evento de líderes que se celebra en México.



El regreso de Víctor Cruz en la Semana 1 NFL 0 Compartir

Cruz citó como sus influencias en el mundo de la moda a diseñadores como Ricardo Tisci, Ralph Lauren y John Elliott, y recordó que ha hecho colaboraciones con marcas como Nike y Three by one "y ahora vamos a presentar otra colaboración que se va a mostrar en la Semana de la moda de París".

También contó su relación con el rapero Jay Z y su firma con la agencia de representación Rocnation.

Sin olvidar su carrera deportiva, Cruz mencionó como los momentos importantes en su carrera: su primer partido en la NFL, un juego en playoffs contra los New York Jets en 2010 donde acumuló 145 yardas y tres touchdowns y por último ganar el Super Bowl.

Aunque no jugó la temporada 2017, el receptor contó que entre sus planes no está el retiro y espera seguir jugando fútbol americano profesional aunque no sabe con que equipo continuará su carrera.