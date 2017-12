¿Tu equipo entró a los playoffs en la NFL? Checa sus posibilidades

Estamos en la cúspide de la temporada a falta solo de la Semana 17, cuando los caminos hacia los playoffs se vuelven laberínticos y la postemporada se reduce a ciertos escenarios de una gama de posibilidades.

Algunos equipos simplemente necesitan ganar y estarán en la postemporada como Baltimore, Atlanta y Tennessee, mientras que otros necesitan ayuda como Buffalo y Seattle.

Para evitar que pases un buen rato armando una pared llena de posibilidades, o sencillamente para hacerte la vida más fácil, mira aquí abajo el desglose completo con las combinaciones que requieren las franquicias para meterse a los playoffs.

AFC

PLAYOFFS: New England – Líder AFC Este y descanso; Pittsburgh – Líder AFC Norte y descanso; Jacksonville – Líder AFC Sur; Kansas City – AFC Oeste

ELIMINADOS: Cleveland, Indianapolis, Denver, Houston, Cincinnati, NY Je, Miami y Oakland.

NEW ENGLAND PATRIOTS

Nueva Inglaterra asegura la ventaja de local en los playoffs de la AFC si:

1) NE gana

2) Derrota de PIT

3) NE empata + PIT empata

PITTSBURGH STEELERS

Pittsburgh asegura la ventaja de local en los playoffs de la AFC si:

1) PIT gana + NE pierde o empata

2) PIT empata + derrota de NE

JACKSONVILLE JAGUARS

Campeones de la AFC Sur y sembrado #3 de la NFL.

BALTIMORE RAVENS

Baltimore asegura un puesto en los playoffs si:

1) BAL gana o empata

2) BUF pierde o empata

3) TEN pierde o empata

TENNESSEE TITANS

Tennessee asegura un puesto en los playoffs si:

1) TEN gana



2) TEN empata + BUF empata o pierde + LAC empate o pierde

3) Derrota de BUF + derrota de LAC

LOS ANGELES CHARGERS

Los Chargers logran un puesto en los playoffs si:

1) LAC gana + TEN pierde o empata + BUF pierde o empata

2) LAC gana + TEN pierde o empata + BAL gana o empata

3) LAC empata + TEN pierde + BUF pierde o empata

BUFFALO BILLS

Buffalo asegura un puesto en los playoffs si:

1) BUF gana + BAL pierde

2) BUF gana + LAC pierde o empata + TEN pierde o empata

3) BUF empata + LAC pierde + TEN pierde

NFC

PLAYOFFS: Philadelphia – Líder NFC Este y ventaja como local; Minnesota – Líder NFC Norte y descanso; LA Rams – Líder NFC Oeste; New Orleans & Carolina – Calificados en la NFC Sur

ELIMINADOS: San Francisco, NY Giants, Chicago, Tampa Bay, Washington, Arizona, Green Bay, Detroit y Dallas.

PHILADELPHIA EAGLES

Philadelphia venció a Raiders y aseguró la ventaja de jugar como local durante todos los playoffs

MINNESOTA VIKINGS

Minnesota puede asegurar descanso en la ronda de comodines si:

1) MIN gana o empata

2) CAR pierde o empata

3) NO gana

LOS ANGELES RAMS





Rams ya es campeón de la NFC Oeste

NEW ORLEANS SAINTS

Nueva Orleans conquista la NFC Sur si:

1) NO gana

2) CAR pierde

3) NO empata + CAR empata

CAROLINA PANTHERS

Carolina asegura la cima de la NFC Sur si:

1) CAR gana + NO pierde o empata

2) CAR empata + NO pierde

Carolina asegura descanso en la ronda de comodines:

1) CAR gana + NO pierde o empata + MIN pierde + LAR pierde o empata

ATLANTA FALCONS

Atlanta asegura un puesto en los playoffs si:

1) Victoria de ATL

2) Derrota del SEA

3) ATL empata + SEA empata

SEATTLE SEAHAWKS

Seattle asegura un puesto en los playoffs si:

1) SEA gana + ATL pierde o empata

2) SEA empata + ATL pierde