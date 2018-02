Tres jugadores de Eagles no planean asistir a la Casa Blanca

Jenkins, Long y Smith no formarán parte de la tradicional ceremonia de campeón debido a la ideología Donald Trump.

Por diferencias políticas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tres jugadores de los Philadelphia Eagles no asistirán a la Casa Blanca.

Malcolm Jenkins, Chris Long y Torrey Smith no tienen intención alguna de formar parte de la tradicional ceremonia de campeón ya que a lo largo de toda la temporada han demostrado su descontento con el mandamás del país".



Trump criticó comunidad indocumentada tras muerte de jugador de los Colts Univisiondeportes.com 0 Compartir



“Mi mensaje ha sido claro todo el año. Quiero crear un cambio positivo en las comunidades de dónde vengo, ya sea Filadelfia, Nueva Jersey, Ohio, Luisiana o todo este país.

"Quiero ver cambios en nuestro s istema de justicia penal. Quiero vernos presionar el avance económico y educativo en las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos”, expresó el profundo de 30 años.



Así fue la recepción de los Eagles tras ganar el Super Bowl en el aeropuerto de Filadelfia NFL 0 Compartir



El año anterior, varios jugadores de New England tampoco formaron parte de la celebración, incluidos Chris Long y LeGarrette Blount.

“No, no iré a la Casa Blanca. ¿Me estás tomando el pelo? No me siento bienvenido en esa casa”, comentó el DE.

Cabe destacar que luego de que la mayoría del plantel de los Golden State Warriors se negó a asistir hace un año, Donald Trump retiró la invitación.