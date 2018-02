Tras ganar el Super Bowl LII, Wentz le propuso matrimonio a su novia

¡Qué mejor manera de festejar un campeonato! Dos días después de haber conquistado el Super Bowl LII, el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Carson Wentz, le propuso matrimonio a su ahora prometida Madison Oberg.

Wentz dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter y compartió imágenes del mágico momento.



She said YES! And now Maddie and I both got us a ring 💍😎 can’t wait to marry my best friend! God is doing some amazing things and I can’t thank him enough! pic.twitter.com/OPr0kilabh

— Carson Wentz (@cj_wentz) 6 de febrero de 2018