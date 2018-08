Tom Brady sobre Dez Bryant: “Es un jugador increíble pero yo no tomó esas decisiones”

El cuerpo de receptores de los Patriots se ha visto bastante reducido en esta pretemporada y el quarterback leyenda de New England Tom Brady está consciente de eso.

A medida que se acerca la temporada regular, el equipo ha cortado relación con Malcolm Mitchell , Jordan Matthews y Kenny Britt , mientras que Eric Decker , que no parecía iba a lograr entrar al roster final en primer lugar, se retiró oficialmente de la NFL el domingo .

No solo se han reducido los WRs con la marcha de esos jugadores, sino que Julian Edelman está programado para perderse los primeros cuatro juegos debido a su suspensión , dejando a los Patriots con solo tres opciones viables como Chris Hogan , Cordarrelle Patterson y Phillip Dorsett .

Teniendo en cuenta eso, se ha hablado mucho entre fanáticos y prensa, rumores que sugieren que New England debería considerar añadir al receptor agente libre Dez Bryant , exestrella de Dallas.

Tom Brady abordó dicha especulación mientras apareció este lunes en el programa de radio WEEI Kirk & Callahan , donde el quarterback dijo que no llegaría tan lejos como para tomar una decisión personal, pero considera que Bryant es un "jugador frenético al que él admira" .

“Conozco a Dez solo un poco. Obviamente creo que es un jugador increíble, pero no hago esas situaciones para nuestro equipo, no voy por ahí y les digo a quién quiero” , dijo Brady.

“Esa no es la posición que alguna vez he jugado aquí. Simplemente respeto a nuestro equipo por lo que están buscando y a nuestra gente del personal. Mi trabajo es jugar de mariscal y quien sea que esté aquí, es con quien tengo que hacer funcionar las cosas” , añadió el #12 según WEEI.com.

Brady resaltó esa parte como evidencia de las dificultades que han tenido algunos exreceptores en la ofensiva de New England , una que es particularmente difícil de descifrar para los WRs.

“Diría que receptor es una posición desafiante en nuestra ofensiva. Tenemos un tipo de ofensiva de nivel posgrado. Se necesita mucho para aprender. No es fácil. No es fácil para los novatos. No es fácil para los veteranos. Es mucho trabajo. Es lento. Si vamos a ser efectivos en ataque, tenemos que tener mucha gente que pueda procesar información rápidamente y hacer ajustes. Todo cambia semana a semana. Todo es un gran ajuste.