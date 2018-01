Tom Brady sigue en duda para crucial juego ante los Jaguars

#1 ATAQUE YDS DE PASE POR JUEGO VS. #1 DEFENSIVA VS. EL PASE

El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, lideró la NFL al pasar esta temporada (286.1 YPJ) mientras que los Jacksonville Jaguars lideraron la liga en defensa contra el pase (permitiendo 169.9 YPJ). Este será el 4° juego de playoff bajo el formato actual (desde 1990) con el líder de la NFL en YPJ por aire vs la defensa de pase # 1 en la campaña. La defensiva se impuso en los 3 juegos anteriores. Foto: NFL-Associated Press | Univision

0 Compartir