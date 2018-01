Tom Brady niega que haya celebrado el intercambio de Jimmy Garoppolo

The Associated Press

The Associated Press

Los New England Patriots continúan rechazando los reportes de discordia dentro de la organización.

Hablando en WEEI el martes, el quarterback de los Patriots Tom Brady tuvo problemas con un informe de ESPN, que citó fuentes anónimas, afirmando que estaba "liberado" después de que Jimmy Garoppolo fuera intercambiado con rumbo a los San Francisco 49ers.





"Creo que es una caracterización muy pobre", dijo Brady. "En 18 años, nunca he celebrado cuando alguien ha sido intercambiado o sido cortado. Diría que es decepcionante escuchar que alguien lo exprese, o un escritor diga eso porque está muy lejos de lo que mis creencias son sobre mis compañeros de equipo”.



Patriots y Tom Brady, grandes favoritos al Super Bowl LII NFL 0 Compartir



“Creo que soy muy empático sobre las experiencias de otras personas. Sé que esas situaciones no son fáciles”, añadió Brady.





"Nunca he sido intercambiado o liberado, pero puedo imaginar cómo se sentiría eso. Nunca me sentí así cuando intercambiaron a Jimmy o cuando Jacoby [Brissett] fue intercambiado”.





“Me he mantenido en contacto con todos esos chicos. Cuando Matt Cassel se fue, y todos esos muchachos con los que he trabajado. Siento que he tenido relaciones muy buenas con todos los mariscales de campo con los que he trabajado. Me he mantenido en contacto básicamente con todo el mundo. Caracterizar eso de una manera distinta es completamente incorrecto".



Sound FX: Las voces del emparrillado en la Semana 15 NFL 0 Compartir



La entrevista completa de Brady con WEEI cuestiona gran parte del informe de ESPN. Esos comentarios llegaron justo después de que tanto el entrenador Bill Belichick como el propietario Robert Kraft tuvieran conflictos con el informe que detallaba la supuesta tensión dentro de la organización de New England.