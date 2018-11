Tom Brady es el nuevo líder pasador de la NFL mientras los Pats vencen a los Jets

Tom Brady lanzó dos pases de touchdown y se convirtió en el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas totales en juegos de temporada regular y Playoffs, ayudando a los New England Patriots a una victoria de 27-13 sobre los New York Jets este domingo.

Después de una derrota por 34-10 ante Tennessee hace un par de semanas, los Patriots evitaron su segunda racha de dos derrotas consecutivas de la temporada, algo que la franquicia no ha experimentado desde 2015. New England ha ganado cinco partidos seguidos en la serie contra New York y ocho de los últimos nueve.