Todd Gurley está sano y solamente tuvo 10 acarreos; Sean McVay explica qué pasó

En el juego de hace un par de semanas, por el Campeonato de la Conferencia Nacional ante los New Orleans Saints, Gurley solo tuvo cuatro acarreos y sumó 10 yardas . En ese momento no se habló más que de una posible lesión en la rodilla del estelar corredor (o algún otro motivo) pero la victoria que los condujo al Super Bowl 'perfumó' toda la situación y se le restó importancia .

"En realidad está sano. Lo que pasó es que nunca pude meter al equipo en ritmo a la ofensiva. Como puedes ver, no tuvimos ni siquiera una sola conversión en tercera oportunidad en toda la primera mitad. Ellos hicieron un buen trabajo, cuando parecía que empezábamos a hacer las cosas positivas, cometíamos un castigo o ellos nos echaban para atrás. Mucho tuvo qué ver con las cosas que ellos hicieron pero sobre todo con la selección de jugadas", respondió McVay a la pregunta de un reportero en la rueda de prensa posterior al juego. "No me sentía del todo cómodo con el flujo del partido y traté de hacer ajustes conforme el juego fue avanzando para darnos oportunidad de tener éxito y poner puntos en el marcador, pero le doy el crédito a los Patriots porque lo hicieron bien y yo no pude hacerlo para nuestra causa y reitero, Todd está sano pero nunca tuve la oportunidad de meter a nadie en ritmo a la ofensiva y yo soy el responsable".