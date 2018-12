Santiago Solari asumió la responsabilidad en la derrota del Madrid ante el CSKA

"No hemos sido contundentes en área rival ni en la nuestra. En los primeros 25 minutos dominamos el juego, creamos ocasiones que no aprovechamos pero ellos si fueron contundentes en sus ocasiones y la segunda parte nuestra fue mala", analizó.

"No es un camino de rosas también tienen espinas. Esperábamos cerrar con un triunfo pero la segunda parte no me gustó. Me voy triste por el resultado, que pudo ser diferente, pero depende mucho de la contundencia y no lo fuimos en su área, tampoco en la nuestra, y eso en fútbol se paga", dijo.