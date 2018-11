Rolando Cantú lamentó que el juego de la NFL no se jugara en otro estadio de México

"Me quedo sin palabras por el hecho que la afición mexicana no pueda disfrutar de este partido. Se ve mal para el Azteca. Ahora que el juego no se realiza, la gente se va con un disgusto y la NFL tiene que evaluar esta situación, incluso se pueden ver otros recintos en México, ya que el Azteca no es el único estadio para efectuarlo", señaló el mexicano.