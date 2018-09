Roethlisberger y Rodgers vuelven a ausentarse de las prácticas

La lesión, que Tomlin describió como "golpes y hematomas asociados con el juego", no se espera que mantenga a Roethlisberger fuera del encuentro del domingo ante Chiefs en Heinz Field.

El entrenador de los Packers, Mike McCarthy, dijo que Rodgers volvió a trabajar a un costado con el grupo de rehabilitación durante la práctica de este jueves. Green Bay oficialmente nombró a Rodgers como DNP (no participante) por segundo día consecutivo.

Rodgers ya afirmó que no necesita practicar para jugar el domingo en Lambeau Field. Aunque eso no garantiza que podrá harcerlo o que su progreso no será rastreado por fanáticos de Packs y Vikings.