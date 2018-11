Roethlisberger revela que Le’Veon Bell lo dejó en visto al pedirle ir con Pittsburgh

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger hizo todo lo posible para mantener las líneas de comunicación abiertas con el corredor Le'Veon Bell.

Roethlisberger dijo a los periodistas el miércoles por la mañana que contactó a Bell antes de la fecha límite de la NFL el martes para que firmara su etiqueta de franquicia, pero lo dejó en visto.

"Le envié un mensaje de texto ayer antes de la fecha límite y le pregunté, le dije que esperaba que apareciera, pero no me contestó. Si él decidió no hacerlo, le deseo nada más que lo mejor", dijo Roethlisberger, a través de un video publicado por PennLive.com.



Roethlisberger dijo que Bell no respondió a su mensaje de texto y Bell eligió no firmar su oferta de franquicia de 14.5 millones. Al hacerlo, Bell no recibirá dinero y se perderá el resto de la temporada.

El pasador de los Steelers dijo a los reporteros que no podía imaginar perderse toda una temporada.

"Sería difícil", dijo Roethlisberger. "Parte de la gran ventaja de este deporte es esta banda de hermanos, este grupo de hombres aquí. Estar con ellos es lo que me hace volver aquí, también muchos años, pero como dije, cada uno de ellos, cada uno tiene sus propios motivos y motivaciones y no puedo hacer comentarios sobre él. Me alegra que ya no hablemos de esto", sentenció el QB.

Mientras tanto, los Steelers ahora confiarán en James Conner, quien ha sido capaz de llenar el rol de RB durante la ausencia de Bell con 771 yardas por tierra y 10 anotaciones para ir además con 387 yardas en recepciones y un touchdown.

Conner sufrió una conmoción cerebral en la Semana 10, pero los Steelers creen que debería estar listo para el juego del domingo contra los Jacksonville Jaguars.