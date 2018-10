Raiders busca una selección de primera ronda por Amari Cooper

Es posible que el entrenador Jon Gruden no quiera discutir públicamente la posibilidad de intercambiar a Amari Cooper, pero el equipo sabe qué les gustaría obtener a cambio del receptor.

"Raiders ha tenido algunas conversaciones sobre posibles intercambios de él", informó Rapoport en The Aftermath .

"Tengo entendido que han solicitado una selección de primera ronda a cambio de Amari Cooper, lo que parece increíblemente significativo. Y que podría hacer difícil, si no imposible, intercambiarlo".

Después de la derrota por paliza contra los Seattle Seahawks de Oakland el domingo en Londres, Gruden no quiso discutir si los Raiders estaban tratando de deshacerse de Cooper, quien sufrió una conmoción cerebral en el juego.

"No lo sé", dijo Gruden sobre el informe de un posible trade, según Michael Gehlken, del Las Vegas Review-Journal. "No he escuchado eso. Solo lamento tener que lidiar con muchos de estos reportes. Solo espero que Amari esté bien. Como dije, él será una gran parte de nuestra ofensiva de pase, y nosotros veremos qué pasa aquí. Ojalá esté bien".