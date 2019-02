¿Qué se siente jugar en el equipo más odiado de la NFL?

El avanzar a cuatro de los últimos cinco Super Bowls, ser el equipo más exitoso de las últimas dos décadas y contar con el mejor QB de la historia en Tom Brady ha ocasionado que los New England Patriots no sean del agrado de muchos aficionados.

No significa nada para mí, no presto atención en eso, tengo suficientes problemas, ir a trabajar cada día e intentar estar a tope por lo que nunca pienso en ello, por lo general si me molestan tipo en redes sociales solo los bloqueó y sigo adelante. No me molesta, solo trato de hacer mi trabajo.