Pete Carroll, avergonzado por el comportamiento de los Seahawks

Un día después de que varios jugadores de su defensiva perdieron la calma al final del duelo ante Jacksonville, el entrenador de los Seattle Seahawks, Pete Carroll, expresó su decepción por la forma en que sus jugadores manejaron la derrota.

"Realmente no me gusta la forma en que terminó el juego", dijo Carroll a los periodistas el lunes, y agregó: "El nivel en el que jugamos, eso no es una excusa para pasar por encima. Todos estos chicos lo han escuchado y entienden eso y no queremos volver a lucir así".

Después de dos emboscadas consecutivas en el campo, los linieros defensivos de los Seahawks Michael Bennett , Sheldon Richardson y Quinton Jefferson fueron penalizados, y Richardson y Jefferson fueron expulsados. En su camino al vestuario, Jefferson se enfrentó a un grupo de fanáticos de los Jaguars después de que casi fue golpeado con un proyectil arrojado desde las gradas. Jefferson intentó subir a las gradas y tuvo que ser retenido por el personal de los Halcones Marinos y la seguridad cercana y lo condujeron al vestuario.



Jefferson explicó, después del juego, su reacción hacia los fanáticos: "Estoy caminando. No estoy hablando con nadie. Estoy saliendo. Alguien arroja una cerveza. Luego alguien arroja otra bebida. ¿Qué harías?"

"Eso estuvo mal", dijo Carroll sobre las acciones de Jefferson hacia los fanáticos. "Se siente mal por eso".

En lo que respecta a las acciones de Bennett, Carroll dijo que entendía por qué comenzó el altercado. Bennett, el entrenador dijo a la prensa, estaba "tratando de deslizar el balón cuando se rompió", que es "algo que ha intentado antes".



"Siempre estamos tratando de encontrar una manera de encontrar una manera de ganar esto y todavía hay oportunidades", dijo Carroll. "No queremos aprovecharnos de nadie en ese sentido ... Es solo para ver si puedes recuperar el balón. Si el juego está fuera de control, estás dentro de un puntaje y hay algo de tiempo en el juego". reloj y todo eso, hay una posibilidad. Entonces tenemos que pensar si podemos hacerlo. Debería haber estado negando un intento, pero no terminó así ".

Carroll agregó que le dijeron a Bennett que deje de intentar su golpe de formación de victoria y que el ala defensiva está "arrepentido" por atacar al pívot Brandon Linder después de la jugada y obtener una penalización innecesaria por su rudeza.



"Lo que sucedió después de eso fue incorrecto. [Bennett] estaba tratando de atrapar el balón", explicó Carroll. "Pero después de eso, se volvió desordenado".

El vocero de la NFL Joe Lockhart dijo el lunes que la liga está revisando los incidentes. Ian Rapoport de NFL Network agregó que la liga podría disciplinar a los jugadores, pero no se espera que emita suspensiones relacionadas con los incidentes.