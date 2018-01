Patriots, Jaguars, Eagles y Vikings llegaron lejos superando lesiones de jugadores clave

RYAN TANNEHILL – QB, Miami Dolphins

Increíblemente Tannehill se lastimó solo durante el campo de prácticas de los Dolphins en agosto. El quarterback salió a un roll out y terminó en el pasto con una lesión en la rodilla. Miami tuvo que llamar a Jay Cutler de emergencia dejando el retiro, pero no ha sido lo mismo. Una baja sensible para los Fins. Foto: AP-NFL | Univision

