¡Partidazo! Pats le quita el invicto a Kansas en espectacular juego con nivel de playoffs

El Sunday Night Football de la Semana 6 cumplió con las expectativas y nos regaló uno de los partidos más espectaculares que hemos visto en la presente temporada 2018. Los New England Patriots se vistieron de gala esta noche para recibir a Kansas City , el mejor equipo de la AFC con marca de 5-0, y le quitaron el invicto 43-40 a los Chiefs de Mahomes que montó un show asombroso en busca del regreso pero al final de cuentas no le alcanzó para ganar en Foxborough.

Patrick Mahomes II sufrió dos intercepciones en esa fatídica primera parte, pero luego se repuso y acabó el juego con 352 yardas y cuatro pases de touchdown que casi significan una remontada impresionante comandada por el joven de solo 23 años. Brady no se quedó atrás, solo falló 11 envíos y sumó 340 yardas por pase, con TD por aire y por la vía terrestre.

Mahomes se precipitó en el siguiente primer down y Dont’a Hightower interceptó su envío para Travis Kelce y lo dejó dentro de la 5 de Kansas City. Sony Michel no dio tregua y se metió a la zona de anotación desde el primer intento para irse arriba 10-3, capitalizando el robo de balón de la defensa de New England.