Oficial: Chargers y Chiefs jugarán en el Estadio Azteca en 2019

Los Chargers, al no poder llenar un estadio de fútbol en Los Ángeles, fungirán como el equipo local , aunque aún no se ha dado a conocer la fecha del compromiso.

Será el tercer partido que se juega en México desde el regreso de la NFL al país en 2016 con el Raid ers vs. Texans. Oakland repitió el siguiente año al enfrentarse a los New England Patriots .

Londrés albergará los siguientes cuatro partidos: Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers, Chicago Bears vs. Oakland Raiders, Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Ramsy Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars.