No todos están listos para ver el Super Bowl LIII, en especial los fans de los Saints

Uno puede dar como un hecho que todos los aficionados al fútbol americano están listos para sentarse frente al televisor (si no fueron uno de esos afortunados con una entrada en el estadio sede) para disfrutar del Super Bowl . Pero pensándolo dos veces, hay algunas honrosas excepciones.

Para los aficionados de los New Orleans Saints este Super Bowl puede ser tan interesante como un festival de cine mudo. El motivo es la polémica llamada de los oficiales en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional hace un par de semanas en el Superdome ante los Los Angeles Rams. TommyLee Lewis de los Saints fue interferido claramente por Nickell Robey-Coleman tras el pase de Drew Brees en el último cuarto de ese partido que, de haberse marcado, habría dejado a los Saints en posición de primera y gol y no haberse tenido que decantar por un gol de campo que, a la postre, no fue suficiente para eludir la eliminación en casa ante los Rams.