No es broma: Kurt Warner contempló salir del retiro y volver a la NFL

Aunque no lo crean, durante este offseason el legendario QB Kurt Warner contempló salir del retiro para jugar una vez más en la NFL.

" Mi esposa dijo: 'Adelante, creo que sería genial' . Así que en realidad hablé con un entrenador sobre la posibilidad en caso de que me necesitaran. Luego firmaron a alguien , no creo que pensaron que hablaba en serio, por lo tanto ya hemos terminado”, expresó.

“ Había muchos equipos que estaban necesitados de un QB en el offseason y no tenían a nadie, no tenían un veterano y probablemente se la iban a jugar con un joven".

“Estaba en buena forma. Estaba lanzado el ovoide de nuevo y le dije (a un entrenador), ‘¿sabes qué? Creo que puedo darte un año si lo necesitas. Puedo ser tu puente generacional. Soy tu hombre’", explicó Kurt en NFL Up to the Minute.