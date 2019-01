Nick Foles no se preocupa ahora por su futuro con los Eagles

El quarterback dijo después de la derrota 20-14 ante Saints que no se está enfocando en su futuro.

"Realmente no me voy a preocupar por eso ahora. Haré lo que pueda para disfrutar de este viaje con mis compañeros y veremos qué pasa", declaró Foles.

"Creo que lo importante es lo que la ciudad significa para mí", dijo Foles. "Siempre me ha dado la bienvenida a mí y a mi familia. Realmente ha sido un placer vivir allí, ser parte de todo y vestir el verde y la camiseta. Por lo tanto, no importa lo que nunca puedas quitarnos. Pudimos hacer algo. Cosas realmente especiales.

"Así que veremos qué pasa, pero les diré esto. Disfruté cada momento y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. La ciudad, los fanáticos, la gente, todo lo relacionado con eso". No hay nada como jugar en el estadio. Algunos de mis momentos favoritos, mi familia experimentó algunos. Mis hijas los experimentaron. Así que veremos qué sucede, pero he disfrutado de todo", aseguró.

Foles demostró que la carrera de la temporada pasada en Filadelfia no fue una casualidad, ayudando a guiar a los Eagles a regresar a los playoffs con tres victorias consecutivas para cerrar la temporada. Su serie ganadora del juego en la victoria de Wild Card sobre los Chicago Bears mostró su habilidad y su gran capacidad de juego en el crisol de un juego de playoffs de la NFL. La magia, sin embargo, se quedó corta el domingo en Nueva Orleans.

"Sí, quiero decir, ya sabes, creo que... ya veremos qué pasa", dijo. "Una vez más, no voy a especular sobre eso, pero sí, me encanta liderar un equipo. Me encanta estar en un grupo, ser parte de un vestuario, hacer eso. Es por eso que juego".