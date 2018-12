NFL revela los rosters del Pro Bowl 2019 liderados por Mahomes (AFC) y Brees (NFC)

Por la NFC , el líder será el quarterback de los New Orleans Saints , Drew Brees , llegando al 13° Pro Bowl de su talentosa carrera de Salón de la Fama .

El Pro Bowl 2019 será en el Camping World Stadium de Orlando el 27 de enero a las 3 pm ET.

Quarterbacks : Patrick Mahomes*, Kansas City Chiefs; Philip Rivers, Los Angeles Chargers; Tom Brady, New England Patriots

Esquineros : Xavien Howard*, Miami Dolphins; Jalen Ramsey*, Jacksonville Jaguars; Stephon Gilmore, New England Patriots; Denzel Ward, Cleveland Browns

Safety fuerte: Jamal Adams*, New York Jets

Kicker: Jason Myers*, New York Jets

Long snapper: To be named by coach.