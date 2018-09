NFL Fantasy | Perfect Squad: Conner y Diggs te harán ganar en la Semana 3

Patrick Mahomes (Chiefs vs 49ers) Con apenas 23 años recién cumplidos, Pat Mahomes II es el nuevo favorito de los amantes del Fantasy de la NFL. El mariscal de Kansas City arrancó la campaña con 10 pases de TD, marca de la liga y, si lanza otros tres envíos a las diagonales, romperá el récord de Peyton Manning en los tres primeros juegos de una temporada. Esperen otra producción notable del surgido de Texas Tech ante una defensiva de los 49ers que dejó brillar a Matthew Stafford en Santa Clara.

James Conner (Steelers @ Buccaneers) No todo ha sido malo en el pésimo inicio de Pittsburgh (0-2) pues sin Le’Veon Bell, la afición de los Steelers ha visto el surgimiento de James Conner. Otro jugador de segundo año, al igual que Mahomes, que está acaparando miradas y elogios en la liga. El nacido en Pennsylvania, y que estudió el college en Pittsburgh, mantendrá su ritmo de juego donde ha promediado arriba de 15 puntos en dos semanas. El RB de Steelers logrará más de 100 yardas en Tampa Bay.

Matt Breida (49ers @ Chiefs) El corredor de San Francisco está haciendo un gran trabajo para no extrañar a Carlos Hyde, ni lamentar la lesión que sacó de la campaña al refuerzo Jerick McKinnon. Breida acumuló 138 yardas el domingo ante Detroit y volverá a ser importante en la visita a Arrowhead Stadium. La defensiva de los Chiefs permitió que Melvin Gordon y James Conner superaran las 100 yardas de scrimmage , así que el RB de los 49ers podrá ser la fuerza de su equipo en Kansas City.

Stefon Diggs (Vikings vs Bills) El receptor de los Vikings ha tenido un increíble inicio de temporada en 2018 logrando tres touchdowns en dos juegos y una producción de 50 puntos en PPR. El domingo Diggs se medirá a los profundos de Buffalo jugando en Minnesota, donde es muy probable que el explosivo WR vuelva a conquistar las diagonales y superar las 100 yardas por aire.

JuJu Smith-Schuster (Steelers vs Buccaneers)

Cuando se trata de receptores, los Steelers tienen uno de los mejores dúos y en este 2018 quien se ha llevado las mejores cifras ha sido JuJu. El espectacular WR de segundo año está opacando a Antonio Brown, que además tuvo una semana complicada envuelto en polémica por no entrenar y sugerir ser canjeado. El receptor ex USC ha superado las 100 yardas en los dos primero juegos de la campaña, atrapó 13 pases contra Kansas y logró un TD. El #19 de Pittsburgh se prepara para seguir el show ante los Bucs en el Monday Night Football en Florida.