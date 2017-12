NFL castiga a Seattle por no seguir el protocolo de conmoción cerebral

Multaron a los Seahawks con 100 mil dórales por no proteger a Russell Wilson tras recibir un impacto en la cabeza contra Arizona en la Semana 10.

La NFL emitió una multa a los Seattle Seahawks por no aplicar correctamente el protocolo de conmoción cerebral en un golpe a Russell Wilson durante una victoria de la semana 10 sobre los Arizona Cardinals.

Una revisión conjunta de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL resultó en una multa de 100,000 dólares para el equipo, y se requerirá que el cuerpo técnico y el cuerpo médico asistan al entrenamiento de recuperación con respecto al protocolo.

"Los resultados de la revisión conjunta determinaron que el protocolo se inició cuando el Sr. Wilson fue enviado a la banca para una evaluación luego de que el árbitro, Walt Anderson, concluyó que se justificaba un examen médico", se lee en el comunicado conjunto.

"Sin embargo, la evaluación requerida no se llevó a cabo y al Sr. Wilson se le permitió regresar al juego sin una evaluación. Una vez que se determina que un examen médico está justificado, un jugador solo puede ser autorizado a regresar por el personal médico; El regreso de Wilson al campo sin una evaluación de concusión lateral fue, por lo tanto, una violación del Protocolo de conmoción cerebral. Posteriormente, el personal médico del equipo examinó al jugador y lo eliminó según el protocolo ".

Los Seahawks publicaron la siguiente declaración sobre la revisión de la NFLPA y la NFLPA poco tiempo después:



Wilson abandonó el campo brevemente luego de recibir un golpe en el tercer cuarto en la mandíbula por parte del linebacker de los Cards, Karlos Dansby. El mariscal de campo ingresó a la carpa médica lateral por unos segundos antes de volver a jugar.

"Pensé que todo estaba hecho de la manera correcta, había mucha confusión", dijo Wilson a los periodistas el jueves. "Realmente no entendía por qué estaba saliendo del juego. Estaba completamente despejado. Tenía la mandíbula un poco desordenada, pero aparte de eso. Pero eso es lo que decidieron".

En declaraciones a los periodistas después del juego el mes pasado, Wilson dijo que se sentía bien después del golpe.

"Bueno, me golpearon en la mandíbula bastante bien allí", dijo. "No tenía una conmoción cerebral ni nada por el estilo. Me sentía completamente clara. Solo trataba de sentir mi mandíbula, era como 'un hombre, está atascado'. Creo que estaba tirado en el suelo por un segundo tratando de sentir mi mandíbula y creo que Walt [Anderson, el árbitro] pensó que tal vez estaba un poco herido o algo así. Le dije que era bueno, que era bueno y dijo que tienes que salir ".

Wilson agregó en ese momento: "Creo que Walt hizo un gran trabajo, en primer lugar. Tomó la decisión más inteligente. Estaba bien. Cien por ciento bien. Y finalmente revisé todo el tema de la conmoción cerebral. cada pregunta que puedas imaginar. Respondí incluso un poco más para ellos solo para que supieran que yo era bueno y luego regresé allí ".



A pesar de los comentarios de Wilson sobre el asunto, la NFL y la NFLPA encontraron que el protocolo de conmoción cerebral no se siguió adecuadamente en su caso.

Después de la investigación y la multa, la liga agregó que actualizará el protocolo para definir claramente cómo manejar a los jugadores sospechosos de una conmoción cerebral en el futuro.

"Según lo determinado por la NFL y la NFLPA, se hará una actualización inmediata al protocolo para instruir a los oficiales, compañeros de equipo y cuerpo técnico para llevar a los jugadores directamente a un miembro del equipo médico para una evaluación de conmoción cerebral", se lee en el comunicado. "La NFL y la NFLPA seguirán estudiando modificaciones potenciales a los protocolos en un esfuerzo por mantener seguros a los jugadores".