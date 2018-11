¿México le dio la razón a Bill Belichick?

"Creo que somos afortunados de que no hubo erupciones de volcanes ni terremotos, ni nada más mientras estuvimos allí. Tienes dos franquicias de la NFL, en un área que no sé cuán estables sean las placas geológicas que estaban debajo de nosotros, pero no pasó nada, así que eso fue bueno", dijo en el Dale and Holley Show’ de WEEI con Rick Keefe, poco después de regresar a Boston tras el partido en México.