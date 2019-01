Marcan gol de campo fallado por Cody Parkey oficialmente como bloqueado

Cody Parkey obtuvo una excusa que probablemente no utilizará.

“Realmente no hay respuesta para esto”, dijo Parkey. “Pensé que había impactado bien el balón. Desafortunadamente, no lo hice. Me siento terrible, 100% responsable de la derrota. Es lo que es. El sol brillará mañana. La vida seguirá. Desafortunadamente, dolerá por mucho tiempo”.