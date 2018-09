Mahomes encabeza las 10 mejores actuaciones de la Semana 2

QB BLAKE BORTLES (Jacksonville Jaguars)

Los Jaguars por fin lograron derrotar a Tom Brady y los Patriots, todo gracias a una presentación impresionante de su mariscal de campo. Bortles jugó cómo si fuera el #12 de New England a quien eclipsó con sus 377 yardas y cuatro pases de touchdown. El QB de Jacksonville repartió el balón entre nueve distintos receptores, no lo arriesgó -pues cuando fue interceptado fue por un rebote- y contribuyó con 35 yardas por tierra para first downs que amarraron la importante victoria en la AFC.