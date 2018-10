Los Patriots vetan a fanático que le aventó cerveza a Tyreek Hill

El juego de domingo por la noche entre los New England Patriots y los Kansas City Chiefs tuvo un momento deplorable cuando un aficionado de los Pats le aventó una cerveza al WR Tyreek Hill tras conseguir un touchdown grande.

Este lunes, los New England Patriots enviaron un comunicado al respecto:

“El asunto ha sido entregado a la policía local y se le enviará una carta al aficionado para comunicarle que no será invitado a todos los eventos futuros en el Gillette Stadium.”

“Mi entrenador (Andy Reid) me dijo 'No lo tomes personal. No te enojes porque es parte del territorio. Para nada estoy enojado”, reveló el receptor en vestidores de acuerdo al Boston Globe.