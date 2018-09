Los partidos más destacados de la Semana 4 en la NFL

Vikings vs. Rams

Minnesota buscará sacarse la espina tras su humillante derrota en casa ante los Buffalo Bills y de paso terminar con el invicto de unos Rams que no contarán con sus dos esquineros titulares.

Dolphins vs. Patriots

Un triunfo de Miami mantendría su marca perfecta y aumentaría a tres juegos su ventaja sobre un New England que ha dominado la División durante la última década.

Browns vs. Raiders

En papel no luce como el mejor de los duelos, pero cuenta con varios ingredientes que lo hacen destacar esta semana.

Por primera vez veremos como QB titular al primer pick del Draft pasado, Baker Mayfield, y lo hará ante unos Malosos que aún no conocen el triunfo en la segunda etapa del entrenador Jon Gruden.

Saints vs. Giants

Dos mariscales de campos experimentados (Drew Brees vs. Eli Manning), dos de los mejores corredores de la Liga (Alvin Kamara vs. Saquon Barkley) y dos receptores Top 10 (Michael Thomas vs. Odell Beckham Jr.).