La 'capital del deporte' de América Latina se está cayendo en pedazos

La F1 tiene contrato desde 2015 y por un año más, pero los gobiernos federales y local que entrarán en funciones el próximo mes, se han pronunciado por revisar el acuerdo con la máxima categoría y posiblemente no renovarlo , por la cuantiosa inversión que se hizo tanto con fondos públicos como con privados, que es de 413 millones de dólares, de los cuales 213 millones provienen del erario.

Después de dos exitosos partidos en 2016 y 2017, Texans vs. Raiders y Patriots vs. Raiders, el duelo programado para 2018 entre los Chiefs y los Rams fue trasladado a Los Angeles, al no poderse asegurar que la cancha estará en condiciones adecuadas para recibir el partido.