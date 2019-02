Los Chiefs prohíben a Patrick Mahomes jugar básquetbol en su tiempo libre

El Jugador Más Valioso de la NFL en 2018, Patrick Mahomes , es un hombre con muchos talentos. Sin embargo, los Kansas City Chiefs no quieren que él utilice sus habilidades en la duela dura del básquetbol.



"Sí, vi el tweet de Pat Mahomes jugando baloncesto", dijo Veach. "Lo abordamos y, tan pronto como lo vi, probablemente tardé dos segundos en llamar a su agente y decirle que es un gran" no, no". Así que creo que el Kingdom (de los Chiefs) puede estar seguro de que tenemos eso bajo control. No más básquetbol para Pat".